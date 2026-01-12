Spalletti a Dazn | Kelly e non Koop? Ho 18 titolari Abbiamo l’obbligo di far vedere ai tifosi che vogliamo stare con le più forti

Da juventusnews24.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato recentemente a Dazn la scelta dei titolari, sottolineando la presenza di Kelly invece di Koopmeiners e la composizione di una rosa di 18 giocatori. Ha inoltre evidenziato l’importanza di mostrare ai tifosi l’impegno della squadra nel competere con le migliori. Le sue parole riflettono l’obiettivo di consolidare la posizione del club tra le formazioni di vertice del campionato.

. Parla il tecnico. Luciano Spalletti ha parlato a Dazn prima di Juve Cremonese. SVOLTA – « Ci sono momenti che segnano il passo, quella di Bologna è stata una vittoria importante, arrivata giocando a viso aperto contro una squadra che ha già una mentalità moderna. È stata una grande iniezione di fiducia ». BICI E CLASSIFICA – « La nostra storia ci rappresenta: anche stasera lo stadio è pieno. È la bicicletta che sognavamo, ora però bisogna pedalare perché il livello si è alzato ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti a dazn kelly e non koop ho 18 titolari abbiamo l8217obbligo di far vedere ai tifosi che vogliamo stare con le pi249 forti

© Juventusnews24.com - Spalletti a Dazn: «Kelly e non Koop? Ho 18 titolari. Abbiamo l’obbligo di far vedere ai tifosi che vogliamo stare con le più forti»

Leggi anche: Italiano, retroscena di Spalletti: «È uno dei giovani più forti che abbiamo. Ho detto a tutti di prenderlo quando mi è stato chiesto, non solo a De Laurentiis…»

Leggi anche: Carnevali a DAZN: «Inutile nasconderlo, per Muharemovic abbiamo avuto contatti con più club. Vi dico come vogliamo muoverci a gennaio»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

spalletti dazn kelly koopJuventus, Spalletti: "La classifica conta relativamente, ecco perché ho scelto Kelly" - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Cremonese: "Ci sono sempre dei. tuttomercatoweb.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.