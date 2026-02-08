Max Tonetto commenta il momento del Milan, affermando che la squadra ha ormai trovato una sua identità ben definita. L’ex calciatore, che ha vestito sia la maglia rossonera che quella giallorossa, analizza la situazione attuale dei rossoneri, sottolineando come abbiano ormai uno stile chiaro e riconoscibile in campo. Le sue parole arrivano in un momento di riflessione per i tifosi, che osservano i progressi della squadra di Pioli.

Max Tonetto, ex calciatore di Milan e Roma, è stato intervistato dai microfoni de Il Tempo, alla quale ha rilasciato alcune dichiarazioni legati al campionato e alla Champions League. L'ex calciatore si è voluto soffermare in modo molto particolare sulla Roma di Gian Piero Gasperini, in lotta per un posto in Champions League. Ma non è tutto. Tonetto ha voluto riservare anche alcune parole sul Milan e il suo percorso con Massimiliano Allegri che, a detta sua, sembra aver trovato 'una sua identità precisa'. Ecco, di' seguito, le sue parole. LEGGI ANCHE: Milan, da Ibrahimovic al mercato: arriva McKennie? Kostic, la verità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A, parla Tonetto: “Il Milan ha trovato una sua identità ben precisa”

