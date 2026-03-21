Spaccio risse e accoltellamenti | il questore di Milano chiude per 15 giorni il The Swan
Il questore di Milano ha deciso di chiudere per 15 giorni il locale “The Swan” dopo una serie di episodi violenti, tra cui risse e accoltellamenti, avvenuti all’interno e nelle vicinanze del locale. La decisione è stata presa in risposta a comportamenti ritenuti pericolosi e al coinvolgimento di persone in situazioni di violenza. La chiusura temporanea mira a ridurre i rischi e a garantire la sicurezza pubblica.
Milano, 21 marzo 2026 – Il questore di Milano Bruno Megale, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni di criminalità ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni al “ The Swan ” di piazzale Loreto. Milano, moto passa col rosso e si scontra con un taxi: muoiono due ragazzi di vent’anni Gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia sono intervenuti ieri, venerdì 20 marzo, per notificare ai gestori la sospensione. Tutto è nato da un’indagine partita lo scorso maggio, quando gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito un fermo d’indiziato di delitto per tentato omicidio a carico di un avventore del locale che aveva accoltellato un connazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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