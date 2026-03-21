Il questore di Milano ha deciso di chiudere per 15 giorni il locale “The Swan” dopo una serie di episodi violenti, tra cui risse e accoltellamenti, avvenuti all’interno e nelle vicinanze del locale. La decisione è stata presa in risposta a comportamenti ritenuti pericolosi e al coinvolgimento di persone in situazioni di violenza. La chiusura temporanea mira a ridurre i rischi e a garantire la sicurezza pubblica.

Milano, 21 marzo 2026 – Il questore di Milano Bruno Megale, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni di criminalità ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni al “ The Swan ” di piazzale Loreto. Milano, moto passa col rosso e si scontra con un taxi: muoiono due ragazzi di vent’anni Gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia sono intervenuti ieri, venerdì 20 marzo, per notificare ai gestori la sospensione. Tutto è nato da un’indagine partita lo scorso maggio, quando gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito un fermo d’indiziato di delitto per tentato omicidio a carico di un avventore del locale che aveva accoltellato un connazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccio, risse e accoltellamenti: il questore di Milano chiude per 15 giorni il “The Swan”

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