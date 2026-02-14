Sicurezza la lettera al Questore | Furti spaccio baby gang e accoltellamenti in centro storico il tempo stringe

L'associazione I Nostri Borghi ha scritto una lettera aperta al Questore di Parma, Carmine Rocco Grassi, denunciando un aumento di furti, spacci, baby gang e accoltellamenti nel centro storico. La scena di via Dante, dove recentemente sono stati segnalati diversi episodi violenti, rende questa emergenza ancora più evidente.

L'associazione I Nostri Borghi scrive a Carmine Rocco Grassi: "Il rischio è che il declino della sicurezza diventi irreversibile" Sicurezza a Parma. L'associazione I Nostri Borghi ha indirizzato una lettera aperta al Questore di Parma Carmine Rocco Grassi. La città è segnata da rapine, furti, spaccio, accoltellamenti, baby gang, fenomeni di degrado e ultimamente anche da numerose spaccate (più di dieci in una sola serata in Viale Bottego), insieme a molti altri episodi, che richiedono interventi immediati e incisivi. Il tempo stringe e il rischio è che il declino della sicurezza diventi irreversibile.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Si è tenuto a Lecco un incontro tra rappresentanti di Fratelli d'Italia e il prefetto Ponta, incentrato sulle questioni di sicurezza locale.

A Novoli, a Firenze, i problemi sono sotto gli occhi di tutti.

Firenze, la lettera denuncia del Comitato: 'Aggressioni, rapine, spaccio, spaccate. Chiediamo sicurezza'Una lettera denuncia da parte di residenti e commercianti è quella che il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino ha mandato alle istituzioni cittadine e alle forze dell'ordine. 055firenze.it

Il titolare del Viminale ha scritto una lettera al presidente Michele de Pascale anticipando anche più risorse alle Regioni sulla sicurezza. Ma la realizzazione di un centro per i rimpatri sarà un importante nodo politico in regione facebook

#MariaMessenio, 65 anni, assessora alla Sicurezza e Legalità del Comune di Anguillara Sabazia da settembre 2020, ha rassegnato le dimissioni consegnando la lettera al sindaco Angelo Pizzigallo ieri mattina x.com