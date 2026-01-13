Risse e ' cattive' frequentazioni nel bar | questore lo chiude per cinque giorni

Il Questore di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza di un bar a Faenza, che resterà chiuso per cinque giorni. La decisione è stata adottata a seguito di episodi di risse e comportamenti inappropriati da parte di alcuni clienti, che hanno compromesso la sicurezza e l’ordine pubblico nel locale. La misura mira a tutelare la tranquillità del quartiere e a promuovere un ambiente più sicuro per tutti.

Il Questore di Ravenna ha disposto la sospensione della licenza di un bar a Faenza con la conseguente chiusura temporanea dell’attività. Il provvedimento è stato adottato in seguito a una articolata attività istruttoria condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, ed. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Saronno, alcol a minori e risse in continuazione: Questore chiude bar per 15 giorni Leggi anche: Cattive frequentazioni e microcriminalità, stop di 7 giorni per un bar in via Canaletto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. «Sergiu era un bravo ragazzo, amava il suo lavoro e ci metteva anima e cuore»: il ricordo dei colleghi del 25enne moldavo trovato morto.... Licenza sospesa per dieci giorni. Risse e cattive frequentazioni. Scattano i sigilli per un locale - Risse, aggressioni, minacce e persino episodi legati al consumo di droga: è questo lo scenario che ha portato il Questore di Lodi, Pio Russo, a sospendere per dieci giorni la licenza di ... ilgiorno.it Risse, cattive compagnie e perfino un pericolosissimo Nunchaku: chiusi due bar a Milano e Cerro Maggiore - Il questore di Milano Bruno Megale ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni al bar "La Mama de la Mama", a Cerro Maggiore, e la sospensione della licenza per 5 giorni all'esercizio ... ilgiorno.it lo sfogo di un lettore: “in 10 giorni accoltellamenti, furti e risse. sporcizia e degrado ovunque: povera Trieste” - facebook.com facebook

