Sosta a pagamento nel Nord Milano Tra scadenze e l’incognita metrò

Nel Nord Milano, le autorità stanno affrontando le scadenze legate alla sosta a pagamento, mentre si discute sull’eventuale introduzione del servizio di metropolitana. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione delle aree di sosta e le possibili ripercussioni sulle zone interessate. Le decisioni in merito sono ancora in fase di definizione, con diverse proposte sul tavolo.

C’è una linea rossa - anzi, blu - che corre lungo tutto il Nord Milano e consiste nel fare i conti con il piano della sosta. Paderno Dugnano e Cusano Milanino stanno riorganizzando proprio in questo periodo il piano del traffico. E Sesto San Giovanni, la città dell’hinterland che più ha aumentato il numero di stalli a pagamento, sta iniziando in questi giorni a ragionare sul nuovo maxi appalto. Infine, c’è Cinisello che resta sempre incistata sul parcheggio di interscambio per il prolungamento della linea rossa della metropolitana fino al nuovo capolinea di Bettola. "Siamo ora in conferenza di servizi - spiega il sindaco Giacomo Ghilardi - L’operatore aveva presentato un progetto esecutivo e poi è tornato indietro sul preliminare, perché dovevano fare alcune modifiche in funzione delle indicazioni di MM. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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