Paura a scuola studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua in bottiglia | sospetta intossicazione

Quattro studenti di un liceo di Casamicciola Terme sono stati ricoverati in ospedale dopo aver manifestato malori improvvisi, presumibilmente a causa di un’intossicazione da acqua minerale in bottiglia. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra il personale scolastico e le famiglie, mentre le autorità sanitari stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del sospetto avvelenamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Quattro ragazzi sono finiti in ospedale dopo aver accusato malori improvvisi in seguito al consumo di acqua minerale in bottiglia, regolarmente sigillata ed acquistata all'interno di un istituto superiore di Casamicciola Terme. I giovani sono stati accompagnati al presidio ospedaliero "Anna Rizzoli" di Lacco Ameno per accertamenti. Tre di loro sono stati ricoverati nel reparto di Osservazione Breve Intensiva, restando sotto osservazione per 24 ore secondo i protocolli previsti in caso di sospetta intossicazione. Una quarta ragazza, che avrebbe solo assaggiato l'acqua senza ingerirla in quantità significativa, è stata trattenuta in via precauzionale.

