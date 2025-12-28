Una ragazza di 15 anni è deceduta all’ospedale di Campobasso dopo aver accusato un malore poco dopo aver consumato pesce durante le festività. Si sospetta un’intossicazione alimentare come possibile causa. Le autorità stanno conducendo indagini per accertare le circostanze dell’accaduto e garantire la sicurezza alimentare.

Una ragazza di 15 anni è morta nella notte all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove era stata ricoverata dopo un malore che si protraeva da alcune ore. La giovane, residente a Pietracatella (Campobasso) e studentessa del liceo classico nel capoluogo molisano, si è aggravata rapidamente fino al decesso. Secondo le prime valutazioni mediche, l’ipotesi principale è quella di una possibile intossicazione alimentare, forse legata al consumo di pesce durante le festività. Al momento, tuttavia, non sono escluse altre cause e le autorità sanitarie hanno avviato accertamenti per chiarire l’origine della tragedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si sente male dopo aver mangiato del pesce durante del Feste: 15enne muore all’ospedale di Campobasso, si sospetta intossicazione alimentare

Leggi anche: Campobasso, 15enne morta per sospetta intossicazione alimentare. Aveva mangiato pesce durante le feste

Leggi anche: Ragazza di 15 anni muore a Campobasso per sospetta intossicazione: aveva mangiato pesce, disposta l’autopsia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Brindisi, mangia funghi comprati da un venditore ambulante e si sente male: 20enne in pronto soccorso; Ambulante si sente male al mercato: salvato dal defibrillatore; Ragazzino di 15 anni muore mentre gioca a calcetto con gli amici; Perché la mia tolleranza all'alcol si è improvvisamente ridotta durante la menopausa?.

Donna di 32 anni si sente male dopo il parto e muore, choc nel Varesotto: «Vicini alla famiglia, un immenso dolore» - Veronica Pignata, residente a Malgesso, è tragicamente scomparsa dopo aver dato alla luce il secondo figlio all'ospedale di Cittiglio: indagini in corso per una una tragedia che lascia senza parole. varesenoi.it

Si sente male dopo aver visto la madre morire in casa: stroncato dal dolore davanti i sanitari del 118 - Tragedia in una abitazione di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna: Gianfranco Rambelli, 57enne imprenditore agricolo e consigliere comunale di Fratelli d’Italia, è morto in casa poco dopo il decesso ... fanpage.it

Si sente male mentre gioca a calcio con gli amici: morto 15enne - Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio con alcuni amici. msn.com

Paura a viale Parioli il giorno di Natale: un uomo si sente male alla guida, salvato grazie all’intervento della polizia locale e all’uso del defibrillatore - facebook.com facebook

Respinta la richiesta di scarcerazione dell'ex manager Colletti. Indagato si sente male, ricoverato in ospedale #ANSA x.com