Raccolta fondi per la palestra Tensostruttura malconcia in cortile Sos online a cittadini e imprese
La scuola Pascoli di Roma ha avviato una raccolta fondi per sistemare la tensostruttura del cortile, che ormai è in condizioni pessime. La struttura, pensata per permettere agli studenti di fare educazione fisica anche in inverno o sotto il sole cocente, è diventata inutilizzabile. La dirigente scolastica aveva spinto per installarla, ma ora si trova a chiedere aiuto online a cittadini e imprese per rimettere in sesto la palestra, che rischia di restare inutilizzata e di compromettere le lezioni di ginnastica dei 650 ragazzi della media.
Voluta dalla dirigente scolastica che aveva lottato perché venisse impiantata nel cortile una tensostruttura sotto cui i 650 ragazzi potessero fare lezioni di educazione fisica tra gelo, pioggia, afa e forse anche scarsa manutenzione, ora quella palestra è malconcia e non permette agli studenti della media Pascoli di fare ginnastica adeguatamente. Il Comune non è riuscito a trovare i 60mila euro per un “pallone“ nuovo e così l’associazione Amo Voghera lancia una colletta sulla piattaforma di crowdfunding civico For Funding di Intesa Sanpaolo. "Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola, associazioni e territorio – spiega l’assessore regionale alla Famiglia Elena Lucchini, che ha contribuito all’avvio dell’iniziativa – L’attenzione alla palestra significa investire nel benessere dei ragazzi, nella qualità della didattica e nella centralità della scuola come luogo di crescita". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
