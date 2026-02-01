La scuola Pascoli di Roma ha avviato una raccolta fondi per sistemare la tensostruttura del cortile, che ormai è in condizioni pessime. La struttura, pensata per permettere agli studenti di fare educazione fisica anche in inverno o sotto il sole cocente, è diventata inutilizzabile. La dirigente scolastica aveva spinto per installarla, ma ora si trova a chiedere aiuto online a cittadini e imprese per rimettere in sesto la palestra, che rischia di restare inutilizzata e di compromettere le lezioni di ginnastica dei 650 ragazzi della media.

Voluta dalla dirigente scolastica che aveva lottato perché venisse impiantata nel cortile una tensostruttura sotto cui i 650 ragazzi potessero fare lezioni di educazione fisica tra gelo, pioggia, afa e forse anche scarsa manutenzione, ora quella palestra è malconcia e non permette agli studenti della media Pascoli di fare ginnastica adeguatamente. Il Comune non è riuscito a trovare i 60mila euro per un “pallone“ nuovo e così l’associazione Amo Voghera lancia una colletta sulla piattaforma di crowdfunding civico For Funding di Intesa Sanpaolo. "Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola, associazioni e territorio – spiega l’assessore regionale alla Famiglia Elena Lucchini, che ha contribuito all’avvio dell’iniziativa – L’attenzione alla palestra significa investire nel benessere dei ragazzi, nella qualità della didattica e nella centralità della scuola come luogo di crescita". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raccolta fondi per la palestra. Tensostruttura malconcia in cortile. Sos online a cittadini e imprese

Approfondimenti su Pascoli Ginnastica

La campagna di raccolta fondi su GoFundMe per il cortometraggio “Thieving Days (Giorni di Furto)”, diretto e scritto dalla regista cesenate Clara Ferri, continua.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pascoli Ginnastica

Argomenti discussi: RACCOLTA FONDI EMERGENZA CICLONE HARRY: ECCO l’IBAN DA UTILIZZARE; Ciclone Harry, parte una raccolta fondi per famiglie e piccole imprese; Ciclone Harry, appello per Linosa: partita la raccolta fondi, Daria Bignardi prima donatrice; Un'incredibile rete di solidarietà dal basso si è attivata dopo il ciclone Harry. Ecco come aiutare.

Raccolta fondi per la palestra. Tensostruttura malconcia in cortile. Sos online a cittadini e impreseVoluta dalla dirigente scolastica che aveva lottato perché venisse impiantata nel cortile una tensostruttura sotto cui i 650 ragazzi potessero fare lezioni di educazione fisica tra gelo, pioggia, afa ... ilgiorno.it

Città Studi piange il suo cartolaio Diego Defendi: lanciata raccolta fondi per la famigliaIl commerciante è venuto a mancare improvvisamente una settimana fa. L’iniziativa lanciata dall’Associazione genitori delle scuole e dai colleghi negozianti ... msn.com

Cena di beneficenza raccolta fondi per AIL Ravenna Associazione contro leucemie, linfomi e mieloma Giropizza con bevande dolce e caffè Euro 18 Info e prenotazioni Antonella 333-3883497 - Vanda 328-1479079 - facebook.com facebook

Oggi a @Unomattina Laura Iucci, Direttrice Raccolta Fondi UNHCR Italia, ha portato un messaggio semplice e urgente: Possiamo fermare il gelo, possiamo contenerne gli effetti Basta un SMS o una chiamata al 45588, oppure qui: sostieniunhcr.it/ferma-il-gelo x.com