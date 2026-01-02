Tommaso Cerno | Il coming out a 13 anni mia madre lo sapeva già Entrare in politica è stato l'errore più grande

Da fanpage.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tommaso Cerno condivide il suo percorso di vita, dall'infanzia povera a Udine, fino all'ingresso in politica. In un'intervista con Nunzia De Girolamo, il giornalista rivela dettagli personali, come il coming out a 13 anni e il rapporto con una madre comprensiva, e riflette sul suo percorso e sui momenti di difficoltà incontrati lungo il cammino.

Il giornalista si confessa a Nunzia De Girolamo: dall'infanzia povera a Udine senza nemmeno una bicicletta, al rapporto con la madre che aveva capito tutto. "Feci il parlamentare per paura, un capitolo che cancellerei". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Tommaso Cerno: "Ero povero da bambino. Entrare in politica è stato l'errore più grande della mia vita"

Leggi anche: Tommaso Cerno: "Ero povero da bambino. Entrare in politica? L'errore più grande della mia vita"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tommaso Cerno al Tg1: Minacce, intimidazioni e fatwe ma su Hannoun avevamo ragione noi; Caso Hannoun, l'affondo di Cerno al Tg4: Sinistra in silenzio per non perdere i voti dei pro Pal. Mai vera distinzione tra Hamas e Palestina; Dieci domande a Conte e Schlein; Il loro bavaglio non vincerà.

tommaso cerno coming outTommaso Cerno: “Il coming out a 13 anni, mia madre lo sapeva già. Entrare in politica è stato l’errore più grande” - Il giornalista si confessa a Nunzia De Girolamo: dall'infanzia povera a Udine senza nemmeno una bicicletta, al rapporto con la madre che aveva capito tutto ... fanpage.it

tommaso cerno coming outTommaso Cerno: «Sono cresciuto povero. A 13 anni ho fatto coming out ma mia mamma lo sapeva già. La politica è stato l’errore più grande della mia vita» - A Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata in onda sabato 3 gennaio su Rai 1, il giornalista e scrittore ripercorre le ... msn.com

Tommaso Cerno: «La mia prima volta a 11 anni con un prete. Fu violenza, ma mi piacque e non so cosa pensare» - Un sogno realizzato per Tommaso Cerno, 50 anni, oggi direttore del quotidiano Il Tempo, ma in passato anche al ... leggo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.