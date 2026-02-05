Uccise gli zii nel 2005 Guglielmo Gatti è morto in carcere da tre anni e nessuno lo sapeva L’avvocato | Nemmeno io

Una telefonata in carcere rivela che Guglielmo Gatti, condannato per aver ucciso gli zii nel 2005, è morto da tre anni. L’avvocato si è sorpreso quanto tutti gli altri, perché nessuno era stato informato della sua scomparsa. La notizia si scopre solo ora, quando un giornalista ha chiesto notizie e ha ricevuto come risposta che Gatti è morto il 15 giugno 2023. Nessuno aveva mai comunicato la fine della sua vita, nemmeno in carcere.

Una telefonata in carcere per un’intervista e la risposta secca: “È morto”. Ma da tre anni. Guglielmo Gatti, l’uomo che aveva ucciso gli zii Aldo Donegani e Luisa De Leo nel 2005 in uno dei delitti più feroci della storia di Brescia, non c’è più dal 15 giugno 2023, ma nessuno lo ha mai comunicato. L’uomo stava scontando l’ergastolo nel carcere di Opera per il duplice omicidio dove era detenuto dall’8 novembre 2007 e proprio in questi giorni il Giornale di Brescia aveva richiesto un’intervista, scoprendo così la notizia di cui nessuno era a conoscenza. “Fine pena 10-06-2110” viene indicato negli atti giudiziari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Guglielmo Gatti, condannato per un delitto brutale a Brescia, è morto nel carcere di Opera tre anni fa.

A Brescia, nessuno si è accorto che Guglielmo Gatti, condannato all’ergastolo per aver ucciso e smembrato lo zio e la zia, fosse morto in carcere.

