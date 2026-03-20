La principessa di Norvegia ha rilasciato una dichiarazione in cui descrive il suo rapporto con il finanziere Jeffrey Epstein, affermando di essere stata manipolata e ingannata. La sua testimonianza arriva dopo che sono emersi dettagli sulla loro conoscenza e sui contatti avuti in passato. La principessa ha deciso di rendere pubblica la sua versione dei fatti per chiarire la sua posizione.

La principessa Mette-Merit di Norvegia decide di parlare pubblicamente del suo rapporto con Jeffrey Epstein, sostenendo di essere all’oscuro di tutti i suoi crimini Dopo settimane di silenzio,la principessa ereditaria di Norvegia Mette-Maritha deciso diparlare pubblicamente del suo passato rapportocon il finanziere americanoJeffrey Epstein,al centro di uno dei più gravi scandali di abusi degli ultimi decenni. In un’intervista all’emittente pubblica norvegese NRK, la futura regina ha ammesso errori di valutazione, dichiarando di essere stata manipolata e ingannata. Nel corso dell’intervista, durata circa 20 minuti,Mette-Marit ha chiarito la natura del legame con Epstein,definendolo un rapporto di amicizia e nient’altro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Epstein, principessa di Norvegia Mette-Merit spiega rapporto con il finanziere: “Manipolata e ingannata”

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