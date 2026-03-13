Insigne riavvolge il nastro | Andare via da Napoli non è stato semplice in Canada non ne è valsa la pena! Lui può essere il mio erede
Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli ora al Pescara, ha parlato del suo addio alla squadra azzurra e del trasferimento in Canada durante un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Ha descritto le difficoltà di lasciare Napoli e ha affermato che il periodo in Canada non è stato soddisfacente. Ha inoltre commentato il ruolo di un suo eventuale erede nel club partenopeo.
