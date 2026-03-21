soggiorni estivi gratuiti le proposte della fcrl

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Provincia di Lucca e la Fondazione per la Coesione Sociale continuano a promuovere soggiorni estivi gratuiti destinati a giovani. Le iniziative prevedono attività sul mare e in montagna, con momenti di divertimento e formazione, oltre alla possibilità di fare nuove amicizie. Le proposte sono rivolte ai partecipanti interessati a vivere esperienze diversificate durante l’estate.

Mare, montagna, divertimento, nuove e formative esperienze, splendide amicizie. Prosegue la storia dei Soggiorni estivi gratuiti organizzati congiuntamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla Provincia di Lucca e dalla Fondazione per la Coesione Sociale. Nel programma messo a punto per l’estate 2026 sono 9 le destinazioni previste per questa iniziativa che, da oltre 15 anni, vede partire ragazze e ragazzi, bambine e bambini, tra i 6 e i 17 anni, appartenenti a famiglie in situazioni di disagio economico e sociale, o comunque coi parametri ISEE classificabili in fascia bassa. Promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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