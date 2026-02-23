Un bambino di 5 anni muore soffocato da un boccone | la tragedia è avvenuta nel Cagliaritano

Un bambino di circa 5 anni è morto ieri sera a Sestu, nel Cagliaritano, a causa di un boccone che gli è rimasto bloccato in gola. La tragedia si è verificata mentre il piccolo mangiava con la famiglia, che ha tentato invano di aiutarlo. I soccorsi sono arrivati prontamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvargli la vita. La famiglia è sotto shock per quanto accaduto.

Un bimbo di circa 5 anni è morto, soffocato da un boccone, ieri sera, a Sestu, nella Città metropolitana di Cagliari. La tragedia, secondo i primi accertamenti, è avvenuta alle 20,30. Sul posto, chiamati dai genitori, sono arrivati i medici del 118 che hanno tentato per oltre 40 minuti di rianimare il piccolo dopo avergli liberato le vie respiratorie. Ma purtroppo ogni tentativo di rianimarlo si. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Tragedia a Bacoli, Davide Compagnone muore soffocato da un boccone di panettone: il dramma a pranzoA Bacoli, un uomo di 40 anni è deceduto dopo aver soffocato con un boccone di panettone durante un pranzo.

