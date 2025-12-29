Chef muore soffocato da un boccone mentre mangia in compagnia di amici

Un uomo di 40 anni, chef di Bacoli e residente nel Fusaro, è deceduto a causa di un incidente durante un pranzo domenicale con amici. Mentre mangiava, si è soffocato accidentalmente, portando a un tragico epilogo. L’evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza durante i momenti di convivialità.

D.C. cuoco 40enne di Bacoli e residente nella zona del Fusaro, è morto soffocato da un boccone mentre mangiava in compagnia di amici in una scampagnata domenicale.Vani i soccorsi. La tragedia è avvenuta ieri.Sgomento in città per l'accaduto, come riporta Pozzuolinews24. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

