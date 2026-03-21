La seconda edizione della Social Pedalèda si terrà domenica 26 aprile. La manifestazione coinvolgerà ciclisti che percorreranno la ciclovia del Pisciatello, collegando Cesena a Cesenatico. L'evento invita i partecipanti a muoversi in bicicletta senza usare l'auto, promuovendo un collegamento tra le due città lungo il percorso dedicato.

La seconda edizione della Social Pedalèda si terrà domenica 26 aprile, collegando Cesena a Cesenatico attraverso la ciclovia del Pisciatello. L’iniziativa, promossa da Andrea Piccinini e Michela Pentericci, punta a trasformare la bicicletta in un mezzo di mobilità sostenibile per raggiungere il mare senza dipendere dal carburante costoso o dalla ricerca di parcheggi. L’evento gratuito prevede ritrovo alle ore 9.30 in piazza Almerici a Cesena, con partenza ufficiale alle 10. I partecipanti riceveranno una colazione offerta dal Babbi Caffè prima di iniziare il percorso pianeggiante che termina in piazza Ciceruacchio a Cesenatico, davanti alla biblioteca comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Social Pedalèda: da Cesena al mare in bici, senza auto

Articoli correlati

Da Cesena a Cesenatico . Torna la Social PedalèdaIn bici senza cronometro, da Cesena a Cesenatico, pedalando in compagnia, mettendo da parte idee di fuga e pensando piuttosto a godersi il momento,...

Urtato in bici da un'auto che ha proseguito senza fermarsi. L'appello del sindaco: «Chi sa si faccia avanti»Un 24enne, che camminava a bordo strada spingendo la bicicletta con una ruota forata, è stato centrato da un mezzo che si è allontanato.

Tutto quello che riguarda Social Pedalèda

Temi più discussi: Presentata la seconda edizione della 'Social Pedalèda': da Cesena al mare in bicicletta; Torna la Social Pedalèda 2026 da Cesena a Cesenatico VIDEO; Territorio e consapevolezza: La social pedaleda unisce Cesena a Cesenatico -.

Da Cesena a Cesenatico. Torna la Social PedalèdaIl 26 aprile l’evento non competitivo per riscoprire la ciclovia del Pisciatello ... msn.com

Torna la Social Pedalèda 2026 da Cesena a Cesenatico VIDEODopo il successo dell’anno scorso torna la seconda edizione della Social Pedalèda. L’iniziativa è dedicata agli amanti della bicicletta, che ... corriereromagna.it

Presentata la seconda edizione della 'Social Pedalèda': da Cesena al mare in bicicletta #Cesena facebook