Da Cesena a Cesenatico torna la Social Pedalèda, un evento in bicicletta senza cronometro che invita i partecipanti a pedalare in compagnia lungo il percorso. La manifestazione si svolge tra le due località, offrendo l’opportunità di condividere un momento di sport e socialità senza competizione. La pedalata coinvolge persone di ogni età, tutte unite dall’interesse per la bicicletta e la voglia di stare insieme.

In bici senza cronometro, da Cesena a Cesenatico, pedalando in compagnia, mettendo da parte idee di fuga e pensando piuttosto a godersi il momento, l’ambiente, quello del paesaggio che circonda la ciclovia sul torrente Pisciatello, un percorso che merita di essere conosciuto e apprezzato da un numero crescente di amanti delle due ruote a pedali. Nell’ottica sportiva, certo, ma anche in quella legata a un approccio diverso di fruizione del territorio, da rilanciare con l’arrivo della bella stagione e pensando alle uscite al mare, che in bici non è poi così lontano e per di più permette di risolvere all’origine i problemi del caro carburante e della perenne ricerca di parcheggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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