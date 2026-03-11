Cocaina in Europa | perché il porto di Rotterdam è uno snodo strategico
Il porto di Rotterdam si conferma uno dei principali punti di transito della cocaina in Europa, con un ruolo centrale nel traffico illegale. Le autorità hanno individuato numerosi sequestri e operazioni di controllo che evidenziano la sua importanza come porta d’ingresso per le sostanze stupefacenti. Le indagini rivelano come il porto sia collegato a reti criminali attive nel continente e oltre.
Il Porto di Rotterdam è oggi uno dei principali snodi europei del traffico di cocaina. Non per inefficienze strutturali o mancanza di controlli, ma per una combinazione di fattori che lo rendono irresistibile per le organizzazioni criminali internazionali: dimensioni colossali, altissima automazione, connessioni dirette con l’America Latina e un flusso commerciale tale da rendere materialmente impossibile un controllo totale dei container. Bombe su Beirut, mine a Hormuz e il mistero sulla salute di Mojtaba Khamenei. I nuovi fronti della crisi L’eredità di Epstein è di un miliardo. Ecco cosa, quanto e a chi andrà © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P. 🔗 Leggi su Panorama.it
Articoli correlati
A Carrara uno snodo strategico unisce l’Italia col mondoDalle radici ben piantate nel territorio apuano alla vocazione verso l’internazionalità, il passo è breve.
Leggi anche: "Carini snodo strategico per il traffico dati tra Europa, Africa e Asia": Open Hub entra nella rete Mediterra
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cocaina in Europa perché il porto di...
Temi più discussi: Ecco perché la Svizzera fa gola ai trafficanti; Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina. Roberta Bruzzone e l’ipotesi della spedizione punitiva di Sempio con le Cappa e il fratello Marco; A Vienna presso l'UNODC, Petro chiede una strategia antidroga più intelligente; Garlasco, Lovati: Stasi non è un assassino, ha taciuto perché è minacciato.
Allarme Balcani, droghe e armi verso l’Europa passano da lìIl menù recita: droga, immigrati, armi. I Balcani come passaggio obbligato dall’est all’Europa per quei traffici illeciti che hanno come destinazione il centro del vecchio continente. La relazione d ... formiche.net
Antoci: Con accordo colpiremo anche rotte cocaina verso porti Ue'L’Ecuador si conferma uno dei principali punti di partenza della cocaina diretta in Europa, con spedizioni verso i porti del Nord e quantitativi sequestrati in costante aumento. Un traffico miliardar ... adnkronos.com
Toscana | Trovato con 9 kg di cocaina: arrestato 36enne - facebook.com facebook
Hashish, cocaina e tre chili e mezzo di marijuana in casa: 25enne in arresto a Sassari x.com