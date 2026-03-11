Cocaina in Europa | perché il porto di Rotterdam è uno snodo strategico

Il porto di Rotterdam si conferma uno dei principali punti di transito della cocaina in Europa, con un ruolo centrale nel traffico illegale. Le autorità hanno individuato numerosi sequestri e operazioni di controllo che evidenziano la sua importanza come porta d’ingresso per le sostanze stupefacenti. Le indagini rivelano come il porto sia collegato a reti criminali attive nel continente e oltre.

Il Porto di Rotterdam è oggi uno dei principali snodi europei del traffico di cocaina. Non per inefficienze strutturali o mancanza di controlli, ma per una combinazione di fattori che lo rendono irresistibile per le organizzazioni criminali internazionali: dimensioni colossali, altissima automazione, connessioni dirette con l'America Latina e un flusso commerciale tale da rendere materialmente impossibile un controllo totale dei container.

