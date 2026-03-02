A Carrara uno snodo strategico unisce l’Italia col mondo

A Carrara si trova uno snodo strategico che collega l’Italia al resto del mondo. La città, con radici profonde nel territorio apuano, si distingue per la sua posizione favorevole e la vocazione internazionale. Questa connessione permette di integrare le attività locali con i mercati globali, rendendo Carrara un punto di riferimento nel settore. La presenza di infrastrutture e servizi supporta questa funzione di collegamento.

Dalle radici ben piantate nel territorio apuano alla vocazione verso l’internazionalità, il passo è breve. RED Ricerca e Distribuzione, sin dalla sua nascita nel 2013, ha saputo intercettare le correnti dei mercati globali, strutturando una logistica capace di rispondere con rapidità chirurgica alle commesse provenienti da ogni continente. Una proiezione internazionale intesa non solo come vendita all'estero, ma come costante confronto con i più elevati standard mondiali. RED Ricerca e Distribuzione nel corso degli anni ha trasformato Carrara in uno snodo strategico di una rete che unisce l'Europa al resto del mondo. Questo approccio ha permesso di attrarre collaborazioni (con la Cina, ma non solo) che nobilitano l'intero tessuto industriale della provincia di Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

