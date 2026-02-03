I ragazzi dello Sky Walkers sconfitti di misura

I ragazzi dello Sky Walkers sono usciti sconfitti di misura contro il B.N.V. Juve Pontedera. La partita si è chiusa con il punteggio di 85-80, in una sfida combattuta fino all’ultimo minuto. I giocatori dello Sky Walkers hanno dato tutto, ma alla fine hanno dovuto cedere davanti a un avversario che ha mantenuto la concentrazione. I punti di Cattani, Lombardi e Manfredini non sono bastati a ribaltare il risultato.

Sky Walkers 80 B.N.V. Juve Pontedera 85 SKY WALKERS: Gianni 2, Crippa 10, Cattani 19, Lombardi 15, Catelli 3, Candigliota 9, Petri 2, Benedetti 1, Rinaldi 6, Losco ne, Manfredini 13. All.: Nalin. B.N.V. JUVE PONTEDERA: Ferrati 19, Falchi 9, Fogacci 2, Meucci 16, Lucchesi 6, Osas 17, Mbengue 17, Martelli 2, Bastreghi ne, Gallo ne, Nincheri ne, Bernabei ne. All.: Manetti. Arbitri: Luciano di Camaiore e Noviello di Massarosa. Note: parziali: 18-35, 44-62, 60-72. LUCCA – Sconfitta casalinga per lo Sky Walkers, che deve arrendersi alla grinta dello B.N.V. Juve Pontedera. I ragazzi di Nalin iniziano male il primo quarto con gli ospiti che prendono subito un bel margine di vantagio chiudendo sul 18-35. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I ragazzi dello Sky Walkers sconfitti di misura Approfondimenti su Sky Walkers 80 B.N.V. Sky Walkers riparte. Stasera sfida Viareggio Monza Inter U15 2-0, i ragazzi di Solivellas Vidal sconfitti: mancano l’aggancio alla vetta Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sky Walkers 80 B.N.V. Argomenti discussi: I ragazzi dello Sky Walkers sconfitti di misura; Al via la campagna di Salesiani a sostegno dei giovani più fragili; Miriam Leone ospite a Stories. VIDEO; Milano, Mattarella al Niguarda per visitare i feriti di Crans-Montana. I ragazzi dello Sky Walkers sconfitti di misuraSky Walkers 80 B.N.V. Juve Pontedera 85 SKY WALKERS: Gianni 2, Crippa 10, Cattani 19, Lombardi 15, Catelli 3, Candigliota 9, Petri ... lanazione.it Basket, Nel Con-Vivere a canestro. Vincono gli Sky WalkersIl titolo se le sono aggiudicato i lucchesi dello Sky Walkers, ma a vincere sono stati tutti i ragazzi che hanno preso parte al torneo Con-Vivere a canestro, una iniziativa alla sua prima edizione, ... lanazione.it Lucca Sky Walkers #ilprogetto. Titobeats · GameTime. Prima partita U13 J.NBA per i Philadelphia 76 #ilprogetto #nba - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.