sky walkers riparte stasera sfida viareggio

Dopo una lunga pausa riprende il campionato per lo Sky Walkers, che questa sera alle 21,15 al Palatagliate affronterà l’Ottica Centro Visione Vela. Un derby molto importante per i ragazzi di Nalin, che hanno visto rinviare l’ultima giornata del girone d’andata a giovedì 26 febbraio alle 21,15, quando sempre al Palatagliate affronteranno Calcinaia. Un posticipo resosi necessario per i diversi impegni che il roster amaranto aveva per lo scorso weekend. Questo lungo stop è servito ai ragazzi dello Sky Walkers per ricaricare le batterie e per cercare di recuperare qualche acciaccato. Il match di questa sera contro Vela Viareggio, sarà una sfida molto importante dove gli amaranto cercheranno di conquistare la vittoria per rimanere in scia della capolista Gea Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

