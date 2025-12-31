Volley la Sir chiude un 2025 da record L' orgoglio di Lorenzetti e Colaci

Il 2025 si avvia alla conclusione e per la Sir Susa Scai Perugia rappresenta un anno memorabile. Sotto la guida di Lorenzetti e Colaci, la squadra ha raggiunto risultati significativi, consolidando la propria posizione nel panorama della pallavolo italiana. Un bilancio positivo che riflette impegno e crescita, segnando un precedente importante per il futuro del club.

Il 2025 che si chiuderà tra poche ore è stato senza dubbio un anno tra i più importanti nella storia della Sir Susa Scai Perugia.Vero, qualche delusione anche cocente c'è stata, su tutte lo scudetto perso in modo beffardo, ma da ricordare sono le gioie, come la Champions League e il Mondiale per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Superlega, la Sir verso il big match di Trento. Colaci: "Sarà una sfida bella da vivere" Leggi anche: Sir Perugia, la dedica speciale di Lorenzetti: “La vittoria è per mio padre” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Perugia campione del mondo! Osaka battuta 3-0; Il Cuneo Volley chiude il 2025 con l’arrivo di Alexandre Strehlau; Superlega 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere la seconda giornata di ritorno del campionato di pallavolo maschile; Perugia si prende il mondo: rivivi il 3-0 su Osaka in finale. Volley, la Sir chiude un 2025 da record. L'orgoglio di Lorenzetti e Colaci - Dopo la Champions ed il Mondiale è arrivata la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. today.it La Sir chiude il 2025 nel migliore dei modi: battuta la Lube 3-1 - Obiettivo raggiunto per Sir Susa Scai Perugia che torna a giocare tra le mura amiche da Campione del Mondo e stacca davanti al proprio pubblico il pass per la FinalFour di Copp ... assisisport.it

Coppa Italia volley, il big match tra Perugia e Civitanova chiude il programma dei quarti - Questa sera la grande sfida tra Perugia e Civitanova chiude i quarti di finale della Coppa Italia di volley maschile ... it.blastingnews.com

Il Cuneo Volley chiude il 2025 con l'arrivo di Alexandre Strehlau Lo schiacciatore francese in arrivo da “Tours”, da domani a disposizione del Club biancoblù Federazione francese Leggi la news completa sul nostro sito https://www.tuttospor - facebook.com facebook

MA COSA ABBIAMO VISTO Malual da seconda linea chiude uno scambio dove succede praticamente tutto #Volleyball #Volley #Pallavolo #Cuneo #Monviso #Malual x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.