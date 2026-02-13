Superlega la Sir attende novità su Loser e guarda a Piacenza Lorenzetti | Questa partita sarà uno snodo

La squadra di volley Sir Susa Scai Perugia aspetta novità su Loser, che potrebbe lasciare la squadra, e si concentra già sulla prossima sfida contro Piacenza. Lorenzo Lorenzetti dice che questa partita sarà un momento decisivo per il campionato. La squadra ha già chiuso il discorso qualificazione ai quarti di Champions, ma cerca ancora di migliorare la posizione in classifica. La situazione rimane aperta e il team lavora per mantenere alta la concentrazione.

Il match di domenica potrebbe valere il successo in regular season. Il coach mette in guardia: "Sono cresciuti molto, attenzione" Chiuso il discorso qualificazione ai quarti di Champions (anche se c'è ancora da conquistare un posto tra le migliori prime e conseguente testa di serie) la Sir Susa Scai Perugia non si ferma. "Febbraio è il mese dei primi verdetti. Le classifiche iniziano a pesare, le partite diventano snodi. Quella di domenica contro Piacenza rientra pienamente in questa categoria. Piacenza ha avuto una crescita tecnica evidente sia a livello di team che in tanti dei suoi giocatori.