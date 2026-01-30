Barbara d'Urso paragonata a Blasi per la conduzione del GF lei interviene | Ma cosa c'entra Ilary?

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara d’Urso replica alle accuse di essere stata paragonata a Ilary Blasi per la conduzione del Grande Fratello. Dopo che un vecchio video di Pomeriggio 5 è diventato virale, i fan rivivono i momenti di successo della conduttrice e tornano a chiedersi se possa tornare in tv per condurre di nuovo il reality. Lei, senza mezzi termini, si difende e chiede: “Ma cosa c’entra Ilary?”

Un vecchio video tornato virale sui successi di Pomeriggio 5 riaccende la nostalgia dei fan di Barbara d’Urso, che chiamano in causa Ilary Blasi in vista del suo ritorno alla conduzione del Grande Fratello. La replica dell'ex volto Mediaset: "Cosa c'entra lei? Mi sta simpaticissima".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Barbara d’Urso GF

Barbara D’Urso dopo l’infortunio lancia un messaggio: “A chi vuole che io mi ritiri dico solo ‘Salutame a soreta’”

Selvaggia Lucarelli opinionista del GF VIP di Ilary Blasi, ma ricordate cosa diceva di lei?

Il Grande Fratello Vip si appresta a tornare in televisione, suscitando già discussioni e interesse.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Barbara d’Urso GF

barbara d urso paragonataBarbara d’Urso risponde (senza nominarlo) a Corona dopo Falsissimo: il messaggio socialDopo le parole di Fabrizio Corona a Falsissimo sull’addio di Barbara D’Urso a Mediaset, la conduttrice rompe il silenzio sui social con un messaggio breve, ma eloquente. gay.it

barbara d urso paragonataFabrizio Corona tira in ballo Maria De Filippi a Falsissimo, problemi con Barbara D'UrsoA Falsissimo Fabrizio Corona parla di presunti scontri dietro le quinte tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso, tra veti sugli ospiti e tensioni interne in Mediaset ... virgilio.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.