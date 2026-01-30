Barbara d'Urso paragonata a Blasi per la conduzione del GF lei interviene | Ma cosa c'entra Ilary?
Barbara d’Urso replica alle accuse di essere stata paragonata a Ilary Blasi per la conduzione del Grande Fratello. Dopo che un vecchio video di Pomeriggio 5 è diventato virale, i fan rivivono i momenti di successo della conduttrice e tornano a chiedersi se possa tornare in tv per condurre di nuovo il reality. Lei, senza mezzi termini, si difende e chiede: “Ma cosa c’entra Ilary?”
Un vecchio video tornato virale sui successi di Pomeriggio 5 riaccende la nostalgia dei fan di Barbara d’Urso, che chiamano in causa Ilary Blasi in vista del suo ritorno alla conduzione del Grande Fratello. La replica dell'ex volto Mediaset: "Cosa c'entra lei? Mi sta simpaticissima".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Barbara d’Urso GF
Barbara D’Urso dopo l’infortunio lancia un messaggio: “A chi vuole che io mi ritiri dico solo ‘Salutame a soreta’”
Selvaggia Lucarelli opinionista del GF VIP di Ilary Blasi, ma ricordate cosa diceva di lei?
Il Grande Fratello Vip si appresta a tornare in televisione, suscitando già discussioni e interesse.
Ultime notizie su Barbara d’Urso GF
Barbara d’Urso risponde (senza nominarlo) a Corona dopo Falsissimo: il messaggio socialDopo le parole di Fabrizio Corona a Falsissimo sull’addio di Barbara D’Urso a Mediaset, la conduttrice rompe il silenzio sui social con un messaggio breve, ma eloquente. gay.it
Fabrizio Corona tira in ballo Maria De Filippi a Falsissimo, problemi con Barbara D'UrsoA Falsissimo Fabrizio Corona parla di presunti scontri dietro le quinte tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso, tra veti sugli ospiti e tensioni interne in Mediaset ... virgilio.it
Dietro il licenziamento di #BarbaraDUrso da Mediaset ci sarebbe anche la foto che vedete secondo quanto dice #FabrizioCorona "Barbara D’Urso è stata fatta fuori da Pier Silvio, il giorno dopo il funerale di Silvio. La verità è che a Pier Silvio non era mai stata - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.