Barbara d'Urso paragonata a Blasi per la conduzione del GF lei interviene | Ma cosa c'entra Ilary?

Barbara d’Urso replica alle accuse di essere stata paragonata a Ilary Blasi per la conduzione del Grande Fratello. Dopo che un vecchio video di Pomeriggio 5 è diventato virale, i fan rivivono i momenti di successo della conduttrice e tornano a chiedersi se possa tornare in tv per condurre di nuovo il reality. Lei, senza mezzi termini, si difende e chiede: “Ma cosa c’entra Ilary?”

