Grande Fratello Vip le frecciatine tra Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi | Li conosco bene i tuoi caffè

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli ha scambiato battute con Ilary Blasi, coinvolgendo anche riferimenti a caffè con Iovino e alla mensa Mediaset. Le frecciatine sono apparse evidenti, preannunciando una stagione caratterizzata da tensioni tra le due. La discussione si è svolta tra commenti e scambi di battute che hanno acceso il clima dello spettacolo.

Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello e subito scintille con Ilary Blasi: dal caffè con Iovino alla mensa Mediaset, una prima puntata di battute e frecciatine che preannuncia una stagione di tensione calcolata tra le due. Per il programma, non è un problema. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incredibile, Selvaggia Lucarelli fa il Grande Fratello Vip: colpaccio per Ilary Blasi, Mediaset gongolaIl Grande Fratello Vip 2026 si prepara a cambiare pelle e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe farlo con un annuncio destinato a far discutere. Ilary Blasi, scintille con Selvaggia Lucarelli: cosa è successo prima del Grande Fratello VipNon sono soltanto i cachet dei concorrenti a far discutere attorno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tutti gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip, il cast ufficiale da Adriana Volpe a Antonella Elia e Paola Caruso; Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo; Che scuola hanno fatto i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026; Grande Fratello Vip 2026: puntate, cast concorrenti e quando finisce. Grande Fratello Vip, pagelle prima puntata: Ilary Blasi torna a casa (10), le frecciatine di Selvaggia Lucarelli (9), Raul Dumitras e le patate con buccia (5), la rivincita di ...Il Grande Fratello Vip torna agli arbori con la conduttrice di casa, Ilary Blasi. La nuova edizione parte già con un cast che promette scintille e discussioni anche sulla cena a base ... leggo.it Grande Fratello Vip 2026, il cast: i concorrenti della nuova edizioneGrande Fratello Vip 2026, il cast: i concorrenti della nuova edizione. Chi sono. Le novità del reality show condotto da Ilary Blasi ... tpi.it Il Grande Fratello Vip è tornato. "C'è la caciara e anche il budget con una Casa e uno studio che paiono arrivare dal 3026 rispetto alle precedenti edizioni" Le pagelle - facebook.com facebook "Grande Fratello Vip", prime confidenze nella Casa: dalla storia d'amore di Adriana Volpe alla voglia di ripartire di Raul #grandefratellovip #adrianavolpe x.com