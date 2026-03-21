Miami quando gioca oggi Jannik Sinner | il debutto contro Dzumhur | Orario e dove vederla in tv e streaming

Oggi a Miami Jannik Sinner scende in campo per la sua partita contro Dzumhur. La sfida si svolge in un torneo importante del circuito ATP, con l’azzurro che ha recentemente vinto a Indian Wells, battendo Medvedev in finale. L’incontro si può seguire in diretta in tv e streaming, mentre si attende di vedere come si comporterà sull’erba statunitense.

Si parla tanto del Sunshine Double, l’impresa che nel circuito Atp manca dal 2017. Si parla del Jannik Sinner dominatore a Indian Wells, capace di battere Medvedev in finale e confermarsi implacabile sul cemento. Si parla meno, invece, del primo ostacolo che lo attende a Miami: Damir Dzumhur, avversario sulla carta abbordabile ma comunque da non sottovalutare per iniziare senza scosse il cammino in Florida. Dopo il bye al primo turno, il numero due del mondo debutta nel Masters 1000 americano contro il bosniaco, numero 76 del ranking, che si è guadagnato la sfida superando al primo turno Ignacio Buse al termine di una lunga battaglia in tre set. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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