Il ritorno di Sinner in campo oggi la rincorsa di Jannik riparte dall’Atp di Doha | quando gioca e dove vederlo in Tv

Jannik Sinner torna a giocare oggi all’Atp di Doha, dopo aver perso in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. La sua presenza sul campo segna la ripresa della stagione, mentre si prepara a cercare una nuova vittoria. Il torneo si svolge nel Qatar, e la partita può essere seguita in diretta sulla tv.
Pausa finita per Jannik Sinner, pronto a tornare in campo, dopo la delusione agli Australian Open. Fuori in semifinale a Melbourne per mano di Novak Djokovic, il numero 2 al mondo riparte dall’Atp 500 di Doha. Il torneo è in programma dal 16 al 22 febbraio, dove Jannik è iscritto come seconda testa di serie. L’obiettivo è rimettersi in marcia per riprendersi la vetta del ranking, per ora nelle mani di Carlos Alcaraz. Il primo ostacolo sul cammino dell’altoatesino è il ceco Tomas Machac, numero 31 del ranking, avversario nel match di primo turno in programma oggi, lunedì 16 febbraio, con inizio non prima delle 17.🔗 Leggi su Open.online
