Nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner ha sconfitto facilmente Damir Dzumhur in due set, con il punteggio di 6-3, 6-3. La partita si è conclusa senza grandi difficoltà per il tennista italiano, che ha ottenuto la vittoria al suo debutto nel torneo. Dzumhur è stato eliminato dopo aver perso entrambi i set.

Roma, 21 marzo 2026 – Nessun patema per Jannik Sinner che ha vinto al suo esordio, direttamente al secondo turno, nel Masters 1000 di Miami, battendo in due set (6-3, 6-3) il bosniaco Damir Dzumhur (n.76 Atp), in un'ora e 12 minuti di gioco. Nel prossimo incontro, l'azzurro se la vedrà col francese Corentin Moutet (n.33) o col ceco Tomas Machac (n.48). Fuori Cobolli e Darderi Nottata amara, invece, per i tennisti italiani, mentre sorride Carlos Alcaraz contro Joao Fonseca. Flavio Cobolli e Luciano Darderi sono stati eliminati, perdendo rispettivamente con il belga Raphael Collignon e lo spagnolo Martin Landaluce al secondo turno del torneo, dopo che entrambi avevano ottenuto un bye al primo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner avanti a Miami 2026: Dzumhur travolto in due set

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