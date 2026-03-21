Durante gli Open di Miami, Carlos Alcaraz ha affrontato il talento brasiliano Joao Fonseca nel suo debutto, vincendo con un punteggio di 6-4, 6-4 e passando così al terzo turno. Le parole di Fonseca su Sinner e Alcaraz sono diventate un tema di discussione, attirando l’attenzione nel mondo del tennis. La partita ha visto i due contendenti sfidarsi in modo diretto e senza troppi fronzoli.

Debutto meno difficile del previsto per il numero uno del mondo Carlos Alcaraz contro il promettente talento brasiliano Joao Fonseca agli Open di Miami: lo spagnolo ha vinto per 6-4, 6-4 al debutto qualificandosi per il terzo turno. Il 22enne spagnolo ha sfruttato un break iniziale in ogni set e ha salvato i tre break point che ha dovuto affrontare, dando prova di grande sicurezza all'Hard Rock Stadium, dove il 19enne Fonseca è stato incitato da un gruppo di tifosi come al solito molto rumorosi. "Sono stato davvero bravo dall'inizio fino all'ultima palla - ha detto Alcaraz - so quanto è bravo Joao ed è per questo che ero davvero concentrato, su ogni punto, su ogni colpo, cercando di capire quale fosse il colpo migliore possibile per me". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner e Alcaraz, "cosa penso di loro": le parole di Joao Fonseca diventano un caso

Articoli correlati

Joao Fonseca: “Sinner un robot, fa scoppiare la palla. Alcaraz può tutto sul campo”Il brasiliano Joao Fonseca, sconfitto al secondo turno dei Miami Open 2026 dallo spagnolo Carlos Alcaraz, ha parlato a Punto De Break al termine del...

Leggi anche: Joao Fonseca non si nasconde: “Voglio la top-15”. Il talento brasiliano sfida Sinner e Alcaraz nel 2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Joao Fonseca

Temi più discussi: Fonseca: Posso giocarmela con Sinner e Alcaraz. Il mio livello è alto; Fonseca allibito: Semplicemente pazzesco. Cosa l'ha colpito di Alcaraz e Sinner; Chi è Joao Fonseca, il 'Sinnerzinho' che a Indian Wells ha fatto tremare Sinner (e sogna il numero uno del ranking); Servizio e risposta, come Sinner ha arginato la potenza di Fonseca.

Fonseca, dopo Sinner va ko anche con Alcaraz: Joao spiega così le differenze tra Jannik e Carlos!Il 19enne brasiliano è uscito sconfitto a Miami contro il numero 1 del mondo, con Jannik aveva perso a Indian Wells: ecco il suo pensiero ... tuttosport.com

Joao Fonseca: Sinner un robot, fa scoppiare la palla. Alcaraz può tutto sul campoIl brasiliano Joao Fonseca, sconfitto al secondo turno dei Miami Open 2026 dallo spagnolo Carlos Alcaraz, ha parlato a Punto De Break al termine del ... oasport.it

“Penso che Alcaraz abbia più ‘arsenale', Sinner è più come un robot che distrugge semplicemente la pallina e fa tutto alla perfezione” Dopo la sconfitta al secondo turno del Miami Open contro Carlos Alcaraz, il giovane brasiliano Joao Fonseca ha spiegato in facebook

DA ALLIEVO A MAESTRO Dopo il successo su Joao Fonseca all’esordio a Miami, Alcaraz ha ricordato la sua prima volta contro Nadal a Madrid Partite toste e lezioni importanti, step necessari per diventare tra i migliori tennisti al mondo #Tennis x.com