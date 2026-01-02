Joao Fonseca non si nasconde | Voglio la top-15 Il talento brasiliano sfida Sinner e Alcaraz nel 2026

Joao Fonseca, giovane talento brasiliano nel mondo del tennis, mira a entrare nella top-15 nel 2026. Dopo aver concluso la passata stagione nella top-25 e aver ottenuto due titoli ATP a soli 19 anni, il suo percorso è in crescita. Fonseca si prepara a sfidare i principali protagonisti del circuito, come Sinner e Alcaraz, confermando le sue ambizioni e il suo potenziale nel panorama internazionale.

Joao Fonseca è tra i tennisti più promettenti del 2026. Il brasiliano ha concluso la scorsa stagione nella top-25 del ranking mondiale, dimostrando il suo talento e conquistando, all’età di 19 anni, i suoi primi due titoli nel circuito ATP. I tornei in questione sono stati quelli di Buenos Aires, sulla terra rossa argentina, e di Basilea, sul veloce indoor svizzero. Il tennis del sudamericano è caratterizzato da una potenza e un talento notevoli, che hanno spinto diversi esperti del settore a esprimere opinioni favorevoli su di lui. Lo stesso Fonseca nutre grandi ambizioni per il futuro, come ha evidenziato in un’intervista rilasciata alla testata Veja Rio: “ Penso in grande. 🔗 Leggi su Oasport.it

