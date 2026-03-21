sinner debutto vincente a miami battuto dzumuhur in due set

Jannik Sinner ha iniziato bene il torneo ATP 1000 di Miami vincendo il suo primo match contro Damir Dzumhur. Dopo aver concluso Indian Wells, l’italiano ha superato l’avversario in due set, con il punteggio di 6-3 6-3, in un’ora e dieci minuti di gioco. La partita si è svolta senza particolari difficoltà per Sinner, che ha dimostrato solidità sul campo.

Tutto facile per Jannik Sinner nell’esordio dell’Atp 1000 di Miami. Reduce dal successo di Indian Wells l’altoatesino ha regolato in due set il bosniaco Damir Dzumhur 6-3 6-3 i n un’ora e 10 minuti. Tanto per gradire, il fuoriclasse azzurro ha eguagliato i record vinti consecutivamente in un Masters 1000, ben 24, eguagliando Novak Djokovic. Ora per Sinner al terzo turno ci sarà uno tra il francese Moutet e il ceco Machac. Troppa la differenza tra Sinner e Dzumuhur e si è visto sin dai primi giochi con l’italiano che è volato subito 3-0. Troppa differenza Sinner gioca in scioltezza, Dzumuhur prova a cambiare il suo gioco anche con discese a rete ma Jannik è in una di quelle giornate in cui è concentrato e non concede nulla all’avversario. 🔗 Leggi su Panorama.it

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