Indian Wells debutto positivo per Sinner | Svrcina battuto in due set

Nel torneo di Indian Wells, il tennista italiano ha ottenuto una vittoria in due set contro Svrcina nel suo debutto. Con questa vittoria, Sinner si è qualificato per il terzo turno, dove affronterà il canadese Denis Shapolapov. La partita si è conclusa con un risultato senza difficoltà per il giocatore italiano.

Debutto senza difficoltà per Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero due del mondo ha superato il ceco Dalibor Svrcina, numero 109 del ranking ATP e proveniente dalle qualificazioni, con un netto 6-1, 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Un match mai realmente in discussione per l'azzurro, dominante dall'inizio alla fine. Sinner ha mostrato grande solidità al servizio – con appena otto punti concessi – e ottime percentuali anche nelle discese a rete, chiuse con 15 punti su 17. A fare la differenza sono stati anche i 26 colpi vincenti, mentre Svrcina non è mai riuscito a entrare in partita, frenato da 21 errori gratuiti.