Sinner-Spizzirri Australian Open 2026 | a che ora e dove vederla in diretta tv e in streaming

L'incontro tra Sinner e Spizzirri, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026, si svolgerà nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio. Ecco tutte le informazioni su orario, luogo e modalità di visione in diretta TV e streaming, per seguire l'evento nel rispetto delle esigenze di informazione e chiarezza.

Il campione azzurro affronta al terzo turno a Melbourne Park lo statunitense che ha eliminato a sorpresa il brasiliano Joao Fonseca Jannik Sinner nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio scenderà in campo per il terzo turno degli Australian Open 2026. Il campione azzurro, che va a caccia del tris nel primo Slam della stagione, al primo turno ha eliminato il francese Hugo Gaston e al secondo l'australiano James Duckworth. Il suo prossimo avversario, in un match inedito, è lo statunitese Eliot Spizzirri che nei turni precedenti è stato capace, partendo da sfavorito secondo i pronostici, di battere il brasiliano Joao Fonseca e il cinese Wu Yibing.🔗 Leggi su Today.it

Giornata di lavoro per Jannik Sinner a Melbourne, in vista della sfida contro Spizzirri al terzo turno degli Australian Open. L'azzurro si è allenato prima in campo, poi in palestra, con un occhio al meteo che annuncia temperature roventi, fino a 40 gradi. #ANSA - facebook.com facebook

