Checco Zalone fa incursione in un cinema di Bari | In sala tutti amici non hanno pagato…sono loro che dovrebbero ringraziare me

Durante una proiezione al Cinema Galleria di Bari, Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante sono apparsi improvvisamente in sala, sorprendendo gli spettatori. L’attore ha scherzato sulla situazione, affermando che in sala tutti sono amici e che, invece, dovrebbero ringraziarlo, sottolineando il rapporto diretto e spontaneo con il pubblico. Un episodio inaspettato che ha regalato un momento di condivisione tra artista e spettatori.

Sorpresa per gli spettatori del Cinema Galleria di Bari, dove Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante sono comparsi a sorpresa durante una proiezione del film " Buen camino ". ultimo film del comico. L'arrivo inatteso dei due ha acceso l 'entusiasmo della sala. In sala era presente anche il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha assistito alla proiezione insieme agli altri spettatori. "In sala sono tutti amici – ha ironizzato Zalone – quindi non hanno nemmeno pagato. Sono loro che dovrebbero ringraziare me."

Il tentativo della destra meloniana di intestarsi persino Checco Zalone scagliandolo contro l’opposizione è IMBARAZZANTE. Ma dico: almeno a Natale si potrà andare al cinema, a ridere con Zalone, a riflettere con Sorrentino, a pensare con Norimberga senza - facebook.com facebook

