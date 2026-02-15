Si fa presto a dire: «Non siamo eroi, solo persone che non si girano dall'altra parte». Ma se c'è chi, davanti al pericolo imminente per qualcuno o al bisogno di aiuto di un passante, lascia tutto e accorre, senza neanche bisogno di dire o spiegare perché - e poi altri si uniscono e supportano - quello che viene fuori, anche nelle vicende peggiori, è una comunità che protegge, l'anima solidale della città, l'unione che rafforza tutti. A raccontare la sua storia, senza sentirsi un eroe, è stato un papà, un giovane padre di Marghera che ieri, in un sabato pomeriggio di riposo, stava andando a trovare il fratello quando ha visto una donna ferita e in estrema difficoltà in strada.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

A Jesi, un giovane pugile di origine nigeriana residente in provincia di Ancona è stato premiato dalla polizia di Stato per aver salvato una donna dai binari.

Di recente, a Jesi, il giovane pugile David ha dimostrato grande senso civico intervenendo per salvare una donna che si era posizionata sui binari della stazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Non siamo eroi. Giovane papà di Marghera salva una donna rapinata e sanguinante.

Noi caregiver non siamo eroi, ma campioni di solitudine. Il caso di Corleone? Siamo invisibili, lo Stato ci riconosca come lavoratoriIl caso di Lucia Pecoraro che ha ucciso la figlia con gravi disabilità Giuseppina Milone e poi si è tolta la vita con la stessa corda, mostra l’estrema solitudine e il fortissimo senso di smarrimento ... ilfattoquotidiano.it

Siamo stati degli eroi. Ma la realtà è già tornata a luci ed ombrenon abbiamo mai chiesto molto, non ci è mai stato concesso molto spazio, ma ci piacerebbe, a tre mesi dall’inizio di un incubo chiamato epidemia, poter aprire una riflessione su alcuni aspetti ... quotidianosanita.it

Oggi siamo stati ospiti del giovane Mattia Corzani per conoscere da vicino la sua visione imprenditoriale: “L’Isola che non c’è”, il progetto che attraverso la startup MC SRLS Società Agricola punta a riqualificare l’area rurale di Vecchiazzano (periferia della facebook