Knutsen allenatore Bodo | Gara non perfetta siamo stati fortunati

L'allenatore Knutsen ha commentato la vittoria del BodoGlimt contro l’Odd, che si è conclusa con un risultato di 3-1, spiegando che la squadra è stata fortunata. La partita è stata complicata e i norvegesi hanno commesso alcuni errori, ma sono riusciti a portare a casa i tre punti grazie a qualche episodio favorevole. La squadra ha dimostrato carattere, anche se non ha giocato al massimo. Knutsen ha evidenziato i margini di miglioramento, sottolineando che la fortuna ha fatto la differenza.

Knutsen. Il successo per 3-1 del BodoGlimt è stato accompagnato da alcune parole sicuramente in controtendenza rispetto a quando siamo abituati ad ascoltare. Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il tecnico del Bodo ha sorpreso con un’analisi sincera e poco celebrativa, ammettendo che la prestazione della sua squadra non è stata impeccabile nonostante la vittoria. L’allenatore Kjetil Knutsen non ha nascosto le imperfezioni: “ È stata una buona gara, anche se non perfetta “, ha spiegato, sottolineando come il punteggio finale sia stato influenzato anche da episodi favorevoli. “ Siamo stati anche un po’ fortunati nel risultato “, ha aggiunto, riconoscendo apertamente i margini di miglioramento.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Knutsen a Prime: «Non abbiamo giocato una grande partita e siamo stati fortunati nel risultato, al ritorno…»Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo Glimt, ha dichiarato che la squadra non ha giocato bene nella partita contro l’Inter e si è affidata alla fortuna per ottenere il risultato.

Inter-Bodo Glimt, l’allenatore Knutsen accusa: rischio comportamenti antisportivi e simulazioni in campo.L’allenatore del Bodo Glimt, Knutsen, ha sollevato preoccupazioni sulla partita contro l’Inter, sottolineando che potrebbero verificarsi comportamenti antisportivi e simulazioni in campo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.