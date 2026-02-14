La valanga a Valbondione | Poteva andare molto peggio siamo stati fortunati

Un escursionista di 50 anni di Albino è rimasto sepolto dalla neve a Valbondione, nella Val Cerviera, dopo essere stato investito da una valanga. La slavina si è staccata improvvisamente mentre lui salivava in montagna, ma per fortuna nessuno si è fatto male gravemente. Lo scialpinista che era con lui ha dato l’allarme, permettendo ai soccorritori di intervenire rapidamente.

IL RACCONTO. Scialpinista 50enne di Albino sotto la neve in Val Cerviera. L'allarme dallo skialper con cui era salito. «Non ci sembrava impervio, ho temuto il peggio». Ancora valanghe sulle Orobie. E ancora scialpinisti che rimangono travolti, fortunatamente anche questa senza gravi conseguenze. L'ultimo episodio ieri alle 11.30, a Valbondione, dove una valanga con un fronte di un centinaio di metri ha travolto uno scialpinista in Val Cerviera, a circa 2.800 metri di quota, poco al di sotto del pizzo dei Tre Confini. L'uomo, un 50enne di Albino, si trovava in zona insieme a un altro scialpinista, Diego Pacati, classe 1979, di Lizzola, con cui stava affrontando la salita sugli sci, quando è avvenuto il distacco che lo ha travolto.