Si schianta contro il guardrail a Polaveno e finisce in un dirupo | gravissimo 22enne

Un ragazzo di 22 anni che viaggiava in moto si è schiantato contro un guardrail a Polaveno e successivamente è precipitato in un dirupo. L’incidente è avvenuto nella provincia di Brescia e le condizioni del giovane sono considerate gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di salvataggio.

Un ragazzo di 22 anni, in sella alla sua moto, è finito contro il guardrail e poi è precipitato in un dirupo in provincia di Brescia. Le sue condizioni sono gravissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Polaveno, si schianta contro il guardrail: sbalzato dalla moto, finisce in dirupo. Gravissimo 22ennePolaveno (Brescia), 21 marzo 2026 – Incidente grave attorno alle 17 di oggi, sabato 21 marzo, a Gombio di Polaveno, lungo la strada che collega la... L’auto si schianta contro il guardrail: paura per l’autistaHa perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il guardrail, riportando qualche lieve ferita al corpo: è questa una prima ricostruzione di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Si schianta contro il guardrail a... Si schianta contro il guardrail a Polaveno e finisce in un dirupo: gravissimo 22enneUn ragazzo di 22 anni, in sella alla sua moto, è finito contro il guardrail e poi è precipitato in un dirupo in provincia di Brescia ... fanpage.it Polaveno, si schianta contro il guardrail: sbalzato dalla moto, finisce in dirupo. Gravissimo 22enneIl giovane, che viaggiava in gruppo con altri appassionati delle due ruote, avrebbe perso aderenza all’altezza di un curva nel tratto della Provinciale 48 ... ilgiorno.it