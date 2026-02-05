La Polizia locale di Macerata ha fermato una bici elettrica che circolava troppo velocemente. Dopo un controllo, il mezzo è stato sequestrato e il conducente multato con una sanzione di 6.000 euro. La bicicletta non rispettava le norme del Codice della strada e così è finita sotto sequestro.

Macerata, 5 febbraio 2026 - Mezzo sequestrato e sanzioni per 6.000 euro: è questo l’esito di un controllo effettuato dalla Polizia locale di Macerata su una bicicletta a pedalata assistita risultata non conforme alle norme del Codice della strada. La funzione “walk assist” permetteva di raggiungere una velocità superiore di circa 20 chilometri orari rispetto ai limiti consentiti dalla legge. “L’intervento, finalizzato alla tutela della sicurezza stradale, ha portato alla riclassificazione del veicolo come ciclomotore e al suo sequestro ai fini della confisca”, spiega il Comune. È quanto accaduto durante un servizio di controllo del territorio, quando una pattuglia della Polizia locale, insospettita dalla velocità anomala del mezzo e dall’assenza di pedalata da parte del conducente, ha proceduto a un controllo mirato sul veicolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La bici elettrica va troppo veloce: sequestro e multa di seimila euro

Approfondimenti su Macerata BiciElettrica

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Macerata BiciElettrica

Argomenti discussi: Le migliori bici elettriche pieghevoli per pedalare ovunque senza sforzi; Davide, la morte e l’orrore: uno sciacallo lo ha derubato dopo la caduta dalla bici; LANKELEISI GOLF-X: la bici elettrica pieghevole per il commuting urbano a lunga autonomia; Travolto in bici da un’auto: operaio morto a 36 anni mentre va al lavoro.

La bici elettrica va troppo veloce: sequestro e multa di seimila euroMacerata, 5 febbraio 2026 - Mezzo sequestrato e sanzioni per 6.000 euro: è questo l’esito di un controllo effettuato dalla Polizia locale di Macerata su una bicicletta a pedalata assistita risultata ... ilrestodelcarlino.it

Se l’auto elettrica costa come la bici qualcosa non vaAnnunciato come sempre con scellerato anticipo, ma in vigore solo da metà Ottobre, il nuovo pacchetto di incentivi statali per le auto elettriche - accessibile in base al reddito Isee e alla residenza ... avvenire.it

Rider senza patente né assicurazione su una bici elettrica potente come uno scooter: 29mila euro di multa facebook