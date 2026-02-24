Bici elettrica completamente fuori regola | multa di 6mila euro

Una bicicletta elettrica non in regola con le norme ha portato a una multa di 6 mila euro. La Polizia Locale ha fermato un ciclista che utilizzava un modello non autorizzato, trovandolo privo di assicurazione e revisione. Durante il controllo, gli agenti hanno sequestrato la bici e contestato l’infrazione. Il proprietario dovrà ora affrontare le conseguenze amministrative previste dalla legge. La vicenda mette in evidenza l’importanza di rispettare le regole sulla mobilità elettrica.

E' successo nel fine settimana tra il 21 e il 22 febbraio a Vigonza. Gli agenti della Polizia locale hanno contestato al conducente la mancata assicurazione e immatricolazione. Sindaco e assessore in coro: «Le regole si rispettano» Controlli della Polizia Locale sulla mobilità elettrica: sequestrata una bici elettrica e multa al conducente per oltre 6 mila euro. Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla sicurezza stradale, il comando di Polizia Locale di Vigonza nel fine settimana appena trascorso tra il 21 e il 22 febbraio, ha svolto un servizio mirato alla verifica delle caratteristiche costruttive e delle modalità di utilizzo dei veicoli per la mobilità elettrica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it La bici elettrica va troppo veloce: sequestro e multa di seimila euroLa Polizia locale di Macerata ha fermato una bici elettrica che circolava troppo velocemente. Bici elettrica troppo veloce: sequestro e multa da 6000 euroDurante un controllo a Macerata, gli agenti hanno fermato una bicicletta elettrica che viaggiava troppo veloce. Argomenti correlati Il bike sharing che si rinnova. A Monza arrivano 60 bici. Un anno di pedalate gratis; Moto elettriche 2026: tutti i modelli e i prezzi, dalla A alla Z; Test SANTA CRUZ Heckler CC; Alatri, tenta il colpo grosso all'Unieuro: ladro bloccato da un agente fuori servizio. Haira Lady L’autonomia di lunga durata ne fa la bici elettrica ideale per lunghe passeggiate o per gli spostamenti in città. Motore 36V brushless 250W 45N/m RE post. High Speed Batteria Litio Polimeri 37V 536Wh estraibile Integrata al telaio #EBIKE #citylife - facebook.com facebook