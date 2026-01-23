Alla Camera il convegno Orizzonte 2030 | focus su formazione orientamento e l’impatto dell’Intelligenza Artificiale

Martedì 27 gennaio, presso la Camera dei deputati, si svolge il convegno “Orizzonte 2030”, promosso da Forza Italia. L’evento si concentra sui temi della formazione, dell’orientamento e sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale nel contesto sociale ed economico, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento sulle sfide e le opportunità future.

Martedì 27 gennaio la Camera dei deputati ospita “Orizzonte 2030”, convegno promosso da Forza Italia su orientamento e Intelligenza Artificiale. Coordinati da Valentina Aprea, esperti e istituzioni discuteranno con studenti e docenti dei nuovi percorsi formativi. Chiuderà i lavori il Sottosegretario Paola Frassinetti. Un confronto sulle scelte scolastiche nell’era digitale. La Sala della Lupa della Camera dei deputati si prepara ad accogliere un momento di analisi dedicato al futuro dei percorsi educativi. Martedì 27 gennaio si terrà il convegno “Orizzonte 2030. La scelta che conta: sapersi orientare tra i percorsi formativi del futuro, già presente, al tempo dell’Intelligenza Artificiale”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Convegno Lions sull’Intelligenza Artificiale: "Un'opportunità per guardare oltre l'orizzonte" Leggi anche: Agrietour, torna il Salone dell’agriturismo, focus su innovazione e intelligenza artificiale Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Il ministro Nordio alla Camera per il convegno Giustizia giusta; La salute al primo posto: le immagini dal convegno al Senato; Parlamenti | Democrazia | Intelligenza Artificiale — Italiano; Alla Camera dei Deputati il convegno I Campioni del nostro territorio: lo sport come leva educativa e sociale. FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «ORIZZONTE 2030: ALLA CAMERA IL CONFRONTO SU FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE»ORIZZONTE 2030: ALLA CAMERA IL CONFRONTO SU FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE ... agenziagiornalisticaopinione.it Convegno su Jan Patocka alla Camera, Lorenzo Fontana: Martire libertà, suo insegnamento universale(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2026 La vicenda umana e intellettuale di Jan Patocka ha attraversato i perìodi più oscuri del Novecento. Conobbe prima le atrocità del nazismo e visse poi sotto la mo ... quotidiano.net Sono lieto di aver ospitato alla Camera il convegno su Jan Patocka e la mostra sulla “Primavera di Praga”. Ricordarlo offre l’opportunità di riscoprire il significato profondo di un insegnamento universale, un invito a riflettere sul fatto che la libertà non va mai dat facebook Il convegno "Jan Patocka: filosofo, esponente del dissenso, teorico di una nuova Europa". Saluto del Presidente della Camera, @Fontana3Lorenzo. Intervengono Francesco Caccamo, Emilio Baccarini, Aldo Meccariello. Modera Riccardo Paparusso. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.