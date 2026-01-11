Un giovane di 18 anni originario del Marocco è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione per aver perpetrato rapine ai danni di studenti su bus a Finale Emilia nel febbraio scorso. La sentenza conclude un’indagine che ha evidenziato il suo coinvolgimento in alcuni episodi di criminalità nella zona.

E’ stato condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere il diciottenne, originario del Marocco e che risiede con la famiglia in un vicino paese del modenese, per le rapine ai danni di studenti messe in atto su alcuni bus a Finale Emilia nel febbraio scorso. Gli episodi, con minacce, tentativi e rapine, avevano riguardato anche alcuni studenti di Bondeno. Gli studenti di Bondeno erano però riusciti a sventare le rapine lanciando un grido di allarme ascoltato dalla scuola, dalle famiglie e dalle forze dell’ordine. I genitori ferraresi poi, ascoltati dalle forze dell’ordine, si erano rivolti ai carabinieri, che sono stati capaci di unire tutti gli episodi successi tra Modena e Ferrara in quei giorni e in quelle ore e di fare delle indagini un tappetto reale ed efficace sul quale poteva muovere la giustizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapinò studenti sul bus. Condannato un 18enne

Leggi anche: Rapinò una studentessa con un coltello a Genova, 35enne condannato a 6 anni di reclusione

Leggi anche: Ruba zaino sul bus e si nasconde tra gli scogli, 18enne nei guai

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Rapinò studenti sul bus. Condannato un 18enne - Bondeno: il giovane aveva minacciato e tentato di derubare molti ragazzini. ilrestodelcarlino.it