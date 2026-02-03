Ragazza di 22 anni uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli Ipotesi lite in famiglia

Questa mattina a Napoli è stato trovato il corpo di Ilenia Musella, una ragazza di 22 anni, ferita con un coltello alla schiena. Le prime ipotesi portano a una lite in famiglia, ma le forze dell’ordine stanno ancora indagando per capire cosa sia realmente successo. La scena del delitto è stata subito isolata, e i testimoni sono stati ascoltati. La città è sotto shock per questa tragedia.

AGI - Femminicidio a Napoli. Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, dopo essere stata ferita con un' arma da taglio alla schiena. Sull'episodio indagano gli agenti della locale Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. In precedenza la polizia era stata allertata dal posto di sicurezza dell'ospedale e sono scattate le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto nel pomeriggio. La polizia a Napoli cerca il fratello della vittima arrivata al pronto soccorso della clinica Villa Betania nel quartiere di Ponticelli con una ferita da coltello alla schiena e poi deceduta.

