Questa mattina, gli anarchici tornano a far parlare di sé a Torino. Dopo gli scontri con le forze dell’ordine e il pestaggio di un agente, il gruppo ha diffuso un nuovo comunicato in cui minaccia di alzare ulteriormente il tiro. La situazione resta tesa, con tensioni che sembrano destinare a proseguire nel tempo.

“A volte sei incudine, altre volte sei martello”. È così che si apre l’ennesimo comunicato d’area antagonista in relazione ai fatti di Torino, alle violenze antagoniste contro la polizia, al pestaggio dell’agente con tanto di martello, che solo per un caso fortunato non ha subito danni ben più pesanti. Il tentativo messo in atto è tanto semplice quanto disperato: convincere e convincersi di essere nel giusto, cercare di usare un benaltrismo spicciolo per deresponsabilizzarsi e lavarsi la coscienza davanti a quanto fatto durante la manifestazione di Askatasuna. “Se di ‘violenze’ dobbiamo proprio parlare, perché non nominare quella di chi, per sgomberare un centro sociale, blocca un intero quartiere per settimane e presidia uno stabile vuoto giorno e notte buttando soldi pubblici?”, si chiedono nel comunicato, provando con il populismo a trovare argomentazioni a supporto laddove non ce ne sarebbero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Se la sono cercata". Gli anarchici alzano il tiro

Approfondimenti su Torino Anarchici

Di fronte alle recenti tensioni, alcuni gruppi hanno organizzato sit-in e manifestazioni con dichiarazioni di sostegno agli arrestati, esprimendo solidarietà con le cause palestinesi.

Gli Stati Uniti hanno sequestrato la petroliera russa Bella 1, successivamente rinominata Marinera, dopo aver attraversato l’Atlantico dal Venezuela.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Torino Anarchici

Argomenti discussi: Senza… pace. Pace e guerra non sono opposti. La pace va cercata e creata; Furto nella casa della comandante della polizia locale: Presa di mira sui social, gli hater scrivono anche te la sei cercata; È la serie TV più cercata della storia di Wikipedia: tutti l'hanno vista, tutti ne hanno parlato; NO CARO CORRIERE, NISCEMI NON SE L’E’ CERCATA.

Se la sono cercata, Niscemi come Ischia: la vergogna quando una catastrofe colpisce il SudLa frana che ha colpito Niscemi, in Sicilia, diventa ancora una volta l’occasione per denigrare pubblicamente il Sud: così come successo per Ischia, anche in questo caso, anziché mostrare solidarietà ... msn.com

Palestina libera Se la sono cercata: è scontro in Consiglio comunale a Borgomanero - il videoE concludono: «Chiediamo quindi non solo le immediate dimissioni del Consigliere Vittorino Moia, ma anche che la maggioranza prenda pubblicamente e ufficialmente le distanze da quanto da lui affermato ... lastampa.it

LA DOMANDA NASCE SPONTANEA Se #AlexPretty “se l’è cercata” perché reo di aver sputato contro un agente qualche giorno prima di essere assassinato, di conseguenza anche questi qui sotto in foto se la sono cercata 80 anni fa in Jugoslavia #gio x.com

La colpevolizzazione delle vittime è una delle caratteristiche dei regimi autoritari. Se la sono cercata, potevano starsene tranquilli al loro posto. Renee Good voleva solo allontanarsi in macchina; Alex Pretti cercava di difendere una donna che era stata spint - facebook.com facebook