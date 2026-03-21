Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta 33a Giornata | Palinsesto e Telecronisti streaming NOW

Tutte le partite della 33a giornata di Serie C della stagione 202526 saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW. Il palinsesto prevede copertura completa dei match dei gironi A, B e C con telecronisti e collegamenti dai campi per seguire gli eventi del weekend calcistico. Le partite saranno aggiornate in tempo reale durante tutto il fine settimana.

Tutte le partite della 33a Giornata di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico. Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio. su Digital-News.it Tutte le partite della 33a Giornata di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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