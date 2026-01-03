Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta 20a Giornata | Palinsesto e Telecronisti streaming NOW

La Serie C Sky Wi-Fi 2025/26 torna con la 20ª giornata, offrendo il palinsesto e i telecronisti disponibili in streaming su NOW. Quest’anno, Sky Wi-Fi è il nuovo title sponsor del campionato, che coinvolge 60 squadre provenienti da tutto il territorio italiano. La competizione rappresenta un’importante vetrina per il calcio di provincia, unendo passione e tradizione in un torneo autentico e coinvolgente.

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori. 🔗 Leggi su Digital-news.it

