serie c potenza casertana 2 0 falchetti ko dopo tre mesi

Sconfitta per la Casertana a Potenza con i Falchetti che non perdevano dal lontanissimo 26 ottobre. Al "Viviani" decide il tiro dagli undici metri di Adjapong ad un passo dall'intervallo e il definitivo 2-0 di D'Auria in piena zona Cesarini. La prima frazione va avanti sui binari di un sostanziale equilibrio con qualche buona opportunità su entrambi i fronti con il punteggio che si sblocca al 47? per un calcio di rigore concesso per un fallo su Schimmenti di Liotti, penalty poi realizzato con freddezza da Adjapong. Nella ripresa un tiro di Casarotto in area impegna subito Cucchietti mentre sul versante opposto serve una grande parata di De Lucia per respingere il bolide di De Marco.

Casertana, Natale in zona play off: falchetti quinti e Coppitelli rilancia le ambizioni

La Casertana si avvicina al Natale con ottimi risultati, occupando il quinto posto in classifica e consolidando le proprie ambizioni di playoff. La squadra rossoblù ha dimostrato un rendimento stabile e competitivo, grazie anche alla guida di Coppitelli, che rilancia le possibilità di un finale di stagione all'altezza delle aspettative.

