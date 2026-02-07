Napoli vittoria al cardiopalma a Marassi contro il Genoa | rigore decisivo di Hojlund

Il Napoli conquista una vittoria all’ultimo respiro sul campo del Genoa, finendo 3-2. La partita si mette subito in salita per i partenopei, che subiscono il rigore di Malinovskyi al terzo minuto. Ma Hojlund pareggia e poi mette a segno il rigore decisivo nel finale, portando i tre punti a Napoli. Il Genoa lotta, ma il risultato resta stretto e combattuto fino all’ultimo secondo.

Genoa - Napoli 2-3 Marcatori: 3'pt (rig) Malinovskyi, 20'pt e 50'st (rig) Hojlund, 21'pt McTominay, 12'st Colombo Genoa (3-5-2): Bijlow 6; Marcandalli 6.5, Ostigard 6, Vasquez 6; Norton-Cuffy 6, Frendrup 6.5, Malinovskyi 7 (29'st Masini 6), Ellertsson 6, Martin 6 (29'st Messias 5.5); Vitinha 5.5 (44'st Cornet 5), Colombo 6.5 (19'st Ekuban 5.5). In panchina: Leali, Sommariva, Amorim, Zatterstrom, Onana, Sabelli, Ekhator, Otoa. Allenatore: De Rossi 6. Napoli (3-4-2-1): Meret 5.5; Rrahmani 6.5, Buongiorno 4.5 (14'st Beukema 6), Juan Jesus 5; Gutierrez 5, Lobotka 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Approfondimenti su Genoa Napoli

Ultime notizie su Genoa Napoli

