Sabato 7 febbraio alle 18:00, il Napoli di Antonio Conte scende in campo a Marassi per sfidare il Genoa di Daniele De Rossi. Gli azzurri cercano punti importanti per la corsa europea, mentre i liguri vogliono mantenere la calma in un momento difficile, complicato anche dagli infortuni. La partita si annuncia aperta e piena di tensione, con entrambe le squadre pronte a dare tutto sul campo.

Il Napoli di Antonio Conte sbarca a Marassi sabato 7 febbraio, alle ore 18:00, per affrontare il Genoa di Daniele De Rossi in un match che mette in palio punti pesanti per le ambizioni europee degli azzurri e la tranquillità dei liguri. I partenopei, reduci dal sofferto 2-1 sulla Fiorentina, occupano attualmente la terza posizione in Serie A a nove lunghezze dall’Inter capolista, mentre i rossoblù cercano riscatto dopo il rocambolesco 3-2 subito contro la Lazio, una sconfitta arrivata allo scadere che ha interrotto un ciclo positivo di cinque turni. Emergenza Napoli: Conte perde i pezzi ma non l’obiettivo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Genoa-Napoli, esame a Marassi: Conte sfida l’emergenza infortuni contro il Grifone di De Rossi

Approfondimenti su Genoa Napoli

Il Genoa si avvicina alla sfida contro l’Atalanta con buone notizie per De Rossi, che potrà contare sul recupero di Ostigard.

A Marassi, il Bologna ha affrontato il Genoa in una partita intensa, riuscendo a ribaltare il risultato.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Il Genoa si prepara per la sfida di sabato contro il Napoli Il tecnico rossoblù dovrà fare i conti con una sola assenza, quella del nuovo arrivato Tommaso Baldanzi Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti all facebook

