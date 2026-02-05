Genoa-Napoli esame a Marassi | Conte sfida l’emergenza infortuni contro il Grifone di De Rossi

Sabato 7 febbraio alle 18:00, il Napoli di Antonio Conte scende in campo a Marassi per sfidare il Genoa di Daniele De Rossi. Gli azzurri cercano punti importanti per la corsa europea, mentre i liguri vogliono mantenere la calma in un momento difficile, complicato anche dagli infortuni. La partita si annuncia aperta e piena di tensione, con entrambe le squadre pronte a dare tutto sul campo.

Il Napoli di Antonio Conte sbarca a Marassi sabato 7 febbraio, alle ore 18:00, per affrontare il Genoa di Daniele De Rossi in un match che mette in palio punti pesanti per le ambizioni europee degli azzurri e la tranquillità dei liguri. I partenopei, reduci dal sofferto 2-1 sulla Fiorentina, occupano attualmente la terza posizione in Serie A a nove lunghezze dall’Inter capolista, mentre i rossoblù cercano riscatto dopo il rocambolesco 3-2 subito contro la Lazio, una sconfitta arrivata allo scadere che ha interrotto un ciclo positivo di cinque turni. Emergenza Napoli: Conte perde i pezzi ma non l’obiettivo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

